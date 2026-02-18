日本代表の練習で選手を見守る桶谷監督＝沖縄サントリーアリーナ2027年に開催されるバスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選に向けて直前合宿中の日本代表が18日、沖縄サントリーアリーナで練習を公開した。桶谷新監督は就任後初の練習を終えて「今いるメンバーとバスケットができることが楽しみ」と期待を語った。日本は26日に中国、3月1日には韓国といずれも沖縄サントリーアリーナで対戦する。新監督は「ホ