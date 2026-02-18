国土交通省が、航空機内でのモバイルバッテリーの使用を４月から禁止する方向で検討を進めていることが分かった。リチウムイオン電池内蔵のモバイルバッテリーの相次ぐ発火事故を受け、規制を強化する。関係者によると、禁止が検討されているのは、日本発着の航空機内でのスマートフォンなどへの充電や、機内のコンセントなどを使ったバッテリーの充電。機内への持ち込みは、バッテリー２個などと制限する。韓国・釜山（プサ