ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で14日（日本時間15日）に行われたノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル決勝の1本目で今大会初の失格者が出た。昨季のワールドカップ（W杯）王者のダニエル・チョーフェニヒ（オーストリア）が規定より4ミリ大きいブーツを使用してしまい、1回目8位につけながら失格。これを受け、“因縁”のライバル国が猛批判を展開している。チョーフェニヒは「残念ながら僕がしっ