モデル・藤井サチが、1月28日(水)に自身初となるフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』を発売した。写真へのこだわりや露出への葛藤、「痩せたい」という言葉が一人歩きしてしまうことへの違和感など、彼女の正直な思いが詰まった本作。モデル、テレビ、YouTube、政治番組と、さまざまなフィールドで発信を続ける藤井サチが見つけた、自分なりのスタンスや、失敗を重ねた20代を経て迎える30代の展望を聞いた。○下着の仕事