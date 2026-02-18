T-BOLANのベーシスト上野博文が2月17日、故郷・栃木県真岡市の“真岡市アンバサダー”に就任した。委嘱状交付式では中村和彦市長から上野へ委嘱状とアンバサダーとしての“ベースのイラストがデザインされたオリジナルの名刺と真岡もめんの名刺入れ”が授与された。その名刺を手に上野の表情に柔らかな笑みがこぼれた。「僕は真岡中学時代、バスケ部だったんです」と上野が明かすと、市長は「えっ、私もバスケ部なんです！」と身を