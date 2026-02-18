LANAが、2026年8月4日、5日に開催する＜LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY”＞ツアーファイナルの国立代々木競技場 第一体育館公演のビジュアルを解禁した。LANAは、2025年11月3日にヒップホップシーン史上最年少で実施したアリーナツアー＜LANA ARENA TOUR 2025 “LIKE A FLOWER”＞大阪城ホール公演を経て、次なるツアー＜LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY”＞が控えている状況だ。4月末から始まる同ツアーは