Mr.Childrenが2⽉21⽇、22枚⽬のオリジナルアルバム『産声』収録曲から新曲「Saturday」を先行配信することが発表となった。また、同⽇19:00には同新曲のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開される。さらに、4⽉4⽇の千葉・ららアリーナ東京ベイを⽪切りに11⽉22⽇の広島グリーンアリーナまで、全国14会場28公演をまわる全国ツアータイトルが、＜Mr.Children Tour 202