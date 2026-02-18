侍ジャパンの宮崎合宿に参加している阪神・佐藤輝明内野手が１８日、ＷＢＣで打席に入る前のルーチンについて「ちょっと考えないといけない。また考えながら準備していきたい」と語った。ライブＢＰで日本ハム・北山と対戦して二飛。ピッチクロックを体験し、普段と違うリズムで出番を迎える必要性を感じた。ただ、初球までの時間は３０秒と十分。打席に入る直前の２度の素振りについて「そこはなくさない」とこだわるなど、対