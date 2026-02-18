Souvenirが、2ndアルバム『ユーダイモニア』を本日リリースした。「幸福」や「善き生」を意味する言葉“Eudaimonia”と名付けられた本作は、シングル配信中の5曲に加え、新曲9曲を収録した全14曲入り。結成5周年を迎えるバンドの現在地を刻んだ、集大成的なロックアルバムになっているという。2000年代Jロックやオルタナティブロックを軸に、クラシックロック、ジャズ、民族音楽的フレーズまでを取り込み、スリーピースの枠を超え