カジュアルな服が似合わない……。そんな大人女性におすすめしたいのが、おしゃれさんが愛用しているきれいめパーカ。今回は@ma_anmiさんが「優秀、きれいめスウェット」と太鼓判を押している【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】のパーカをご紹介します。カジュアルが苦手な人でも着やすいアイテムなので、ぜひコーデに取り入れてみて。 きれい見えが狙えるハリのある素材感 【ユニクロ】「スウェッ