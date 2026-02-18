メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が18日、王将戦第4局に敗れて3敗となり、大ピンチです。 17日から和歌山県で行われていた王将戦七番勝負の第4局は、5連覇を目指す藤井聡太六冠が、挑戦者の永瀬拓矢九段に敗れました。 藤井六冠の先手で17日から始まった対局は2日目に入り、相手玉に迫る永瀬九段の積極的な攻めをかわしきれず、藤井六冠が午後6時45分ごろ投了しました。 先に4勝した方がタイトルを獲得