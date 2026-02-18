メ～テレ（名古屋テレビ） 滋賀県の雑木林で岐阜県垂井町の女性の遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして大垣市に住むシリア国籍の男が逮捕されました。 2025年4月、滋賀県米原市の雑木林で垂井町の桐山真弓さん(当時64歳)が布団に覆われた状態で遺体で見つかりました。 警察は18日、死体遺棄の疑いで岐阜県大垣市に住むシリア国籍のモハメド・ハムード容疑者(22)を逮捕しました。 警察によりますと、