元ZIGGY、現 THE SLUT BANKS、The Dust’n’Bonez、BAD SiX BABiESで活動する戸城憲夫（B）が立ち上げた新たなロックバンド・CIGARS SODA。メンバーにはNAO（Vo / 首振りDolls, The Dust’n’Bonez）、石井ヒトシ（G / BAD SiX BABiES）、金川卓矢（Dr/ BAD SiX BABiES）が参加。今回、2月18日に全13曲を収録するデビューアルバムを発売。激しいロックンロールからグルーヴ感満載のヘヴィチューン、抒情的なバラード曲まで、全身全