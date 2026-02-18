◆練習試合広島２―４ロッテ（１８日・コザ）広島・新井貴浩監督が１８日、計５失策に苦言を呈した。２回にドラフト３位・勝田（近大）が二塁守備で打球をファンブルし、そこからミスが連鎖した。３回に辰見が遊ゴロをはじき、二盗阻止を試みた捕手・坂倉の悪送球でピンチを広げ、失点につながった。８回には三塁・佐々木がゴロを捕球できず、９会には一塁・渡辺の捕球ミスもあった。一方で"１２球団ルーキー１号"を放った１