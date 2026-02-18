全日本幼児書展で文部科学大臣賞を受賞した茺田美歩乃さん(3歳) 全国の未就学児を対象とした書道コンクールで、善通寺市の3歳の女の子が書いた作品が、最優秀賞にあたる「文部科学大臣賞」に選ばれました。 善通寺市の辻村修市長を18日、表敬訪問したのは茺田美歩乃さん、3歳です。茺田さんは、全国の未就学児を対象とした書道コンクール「全日本幼児書展」で、応募総数約2500点の中から