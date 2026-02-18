フジパンは、「ネオバターロール」シリーズの新商品『ネオフランスロール レーズン』を2月1日に発売した。また、『ネオ米粉ロール』と『ネオフランスロール』をリニューアルした。【画像】ネオバターロールシリーズ 3商品が販売終了…切ない別れの様子「ネオバターロール」は、ふんわり焼き上げたロールパンに風味豊かなマーガリンを入れた、発売29年目を迎えるロングセラー商品。新商品の『ネオフランスロール レーズン』は、