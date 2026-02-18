75歳以上が対象となる後期高齢者医療の保険料が、富山県内で、今年4月から平均で年間1万3700円余り値上げとなります。きょうは、県内の市町村長などが議員を務める後期高齢者医療についての議会が開かれ、保険料を改定する条例を可決しました。75歳以上の人が支払っている後期高齢者医療の保険料は、運営主体である広域連合の条例で定めていて、2年ごとに見直されています。県内では現在、年間の保険料は平均で7万3700円余りですが