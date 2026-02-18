特別国会が１８日に召集され、国会首相指名選挙が行われた。衆院では自民・高市早苗氏が３５４票の圧倒的多数を獲得。一方で少数与党状態が続く参院では、１回目投票で高市氏が過半数（１２４）を下回る１２３票に止まった。議場がザワつき、片山さつき氏や小野田紀美氏が苦笑いを浮かべ、衆院と対照的な光景が広がった。その後、高市氏と中道・小川淳也氏の上位２名による決選投票が行われたが、高市氏は微増の１２５票。無