大ヒットモデルのVツインマグナを50ccにスケールダウン1986（昭和61）年、原付にして本格アメリカンモデルとして発売されたのがホンダ・ジャズです。ややもすれば乗り手を限定しそうに感じるモデルでありながら15年ものロングセラーに至りました。ジャズが相応の支持を得て継続生産される中、さらにホンダはもう1台の「原付アメリカン」を発売します。