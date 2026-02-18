hinceが、なめらかな肌へ導く毛穴カバー下地「ポアーショットブラープライマー」を2026年2月23日より発売する。■毛穴を狙い撃ち毛穴や肌の凹凸をふんわりとカバーし、まるでブラー加工をかけたようななめらかな肌へ導く毛穴カバー下地。目立つ大きな毛穴から、ポツポツと気になる小さな毛穴、さらに見えにくい凹凸まで捉える“ポアーショット”コンセプト。素肌感はそのままに、ベースメイクの完成度を一段引き上げる仕上がりとな