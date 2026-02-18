鹿児島市のJR九州の新たな駅「仙巌園駅」が3月、開業1周年を迎えます。仙巌園には1月、サツマイモのスイーツが味わえる店がオープンしたり、お隣、磯工芸館には薩摩切子のひな壇飾りが登場するなど、活気にあふれているようです。雄大な桜島を望む「JR仙巌園駅」。3月15日で開業1周年を迎えます。磯新駅設置協議会の報告によりますと、開業以降、仙巌園の入園者は約13％増加。今年度の経済波及効果は、約15億6000