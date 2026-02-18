花角知事が5月に行われる県知事選への出馬を表明しました。一方、立憲民主党県連は対抗馬の擁立に消極的な姿勢を示しています。 ■花角英世知事 「このたび意思を固めまして3期目を目指すと挑戦をすることにしたいと思う。」 3期目の出馬を表明した花角知事。新年度予算を自らの手で執行したいと意気込みました。 ■花角英世知事 「私がどういう役割を果たせるだろうかとやり切れるだろうかという思いから、やってみる