姶良市で、一風変わった小学生のバスケットボール大会が開かれました。その名も「監督がベンチに座らない大会」です。いつもそばにいる監督がいない中、子どもたちはどんな成長を見せたのでしょうか？県内のミニバスケットボールチーム、男女それぞれ6チームずつ、計約180人が参加した大会。その名も「監督がベンチに座らないバスケットボール大会」です。(日本スポーツコーチング