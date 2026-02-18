後を絶たない詐欺の被害。その手口は年々巧妙化し、2025年の県内の被害額は過去最悪の33億円あまりに上りました。2025年11月に実際に被害に遭い、40万円以上をだまし取られたという県内の女性(50代)がインタビューに応じ、その悪質な手口や後悔を語りました。悪質な手口から自分や大切な家族を守るために必要な意識とは？（詳しくは動画をご覧ください）