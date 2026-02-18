特別国会が18日に召集され、8日の衆議院選挙で当選した県内関係の議員も登院しました。 18日午前9時、県選出の衆議院議員で最初に姿を見せたのは新潟1区で初当選した内山航議員です。 ■自民・内山航衆院議員 「やっぱり緊張感がありますし、しっかり仕事をしなきゃいけないなという使命感です。右も左も分からないというのが率直なところです。皆さんの期待を裏切らないように真摯(しんし)に活動していきたいなと思います