１８日午後５時前、広島市東区福田で倉庫が燃える火事がありました。消防車１４台が出動し消火にあたっていて、約１時間後に火の勢いは収まりました。消防によると、現在のところケガ人や逃げ遅れの情報は入っておらず、延焼の恐れはないということです。（２０２６年２月１８日・テレビ派４部で放送）