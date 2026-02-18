メインアリーナとサブアリーナをつり屋根でつなぎ桜島が見える造り。そんな体育館ができることになりそうです。県政の長年の懸案だった新しい総合体育館の整備事業。18日、設計の事業者が決まりました。県が鹿児島港本港区のドルフィンポート跡地に計画する新しい総合体育館、スポーツコンベンションセンター。候補地も次々と変わり、資材や建設費の高騰で入札が不調に終わるなど紆余曲折を経