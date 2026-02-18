人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）出先で財布を落としそう。気を抜かないようにして！11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）傷付きやすい日。口の悪い人の側には近寄らないのが安全かも。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）1人で頑張ると事態は