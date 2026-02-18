俳優のイッセー尾形（73）、宮沢りえ（52）が18日、都内で行われた映画『トニー滝谷 4Kリマスター版』（3月27日公開）公開記念舞台あいさつに登壇した。本作は、村上春樹氏の短編小説を原作として市川準監督が2005年に映画化。このたび20周年を記念して、公開から21年の時を経て4Kリマスター化された。尾形がトニー滝谷と滝谷省三郎を1人2役、宮沢がトニーの妻・A子とその死後現れるB子を演じた。舞台あいさつでは、当時の撮