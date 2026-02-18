18日、大阪市の交差点でワゴン車が別の車に追突し、子ども含む4人がケガをしました。事故があったのは、大阪市の繁華街近くにある交差点で、警察によりますと、18日正午すぎ、ワゴン車が軽自動車に追突し、そのまま歩道の街路樹に突っ込みました。この事故で、軽自動車に乗っていた子どもなど4人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。また、歩行者で巻き込まれた人はいませんでした。警察が事故の詳しい原因を