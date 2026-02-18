2番人気のトリグラフヒルは終始勝ち馬をマークするポジションで運んだものの、直線で交わせなかった。勝負どころから直線まで並ぶように進出。リアライズグリントとの一騎打ちに持ち込んだものの、相手のしぶとさに屈しての2着。それでも3着以下は6馬身突き放しており、能力の高さは示していた。2着トリグラフヒル松山弘平騎手「大外枠でしたけれども、スタートからしっかり流れに乗れました。持久力あるので早め早めの競馬を