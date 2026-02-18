浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」は１８日、開幕した。３Ｒに登場した森且行（５１＝川口）は飛び出しよく２番手と好位置につけたが、速攻を決め前で逃げる福岡鷹に追いつけず、４周回には有吉辰也にかわされ３着発進となった。「道中は良くない。グリップが全開にならない。残し気味にしないと外に行く。前のスピードに追いつけないし、エンジンも軽い」と連に絡んだが表情はさえない。調整ではあまり変化