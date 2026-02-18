2月18日、大井競馬場で行われた羽田盃前哨戦・雲取賞（交流G3・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗のJRA馬リアライズグリントが重賞初制覇を飾った。1番人気のマクリールは直線伸び切れずに3着まで。矢作芳人調教師「生まれ故郷ですから、大井での勝利は格別です。想定していた最も良いポジションである“二番手”を取ることができたので、いい形で運べているなと思いました。少し分が悪いかと思いましたが、馬が少し遊ぶぐらい余裕があ