【モデルプレス＝2026/02/18】お笑いタレントのキンタロー。が2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。タレントのはるな愛のモノマネを披露し、話題となっている。【写真】キンタロー。「本気すぎる」はるな愛のモノマネメイク◆キンタロー。はるな愛のモノマネメイク公開キンタロー。は「はるな愛です 真似るよね？？」とコメントし、はるな愛のモノマネメイクを施した姿を公開。赤い大きなリボンを頭につけ、ボリュームのある付け