高市早苗首相の公式サイトに公開されていた「コラム」ページが閲覧できない状態になっているとして、2026年2月17日頃からXで注目を集めている。注目の発端となったのは、「プレジデントオンライン」が17日に公開した、高市首相のコラムに着目して検証・分析する記事だ。執筆したライターの中野タツヤ氏は、もしコラムが意図的に削除されているのであれば、「残念としか言いようがありません」とコメント。削除よりも「なぜ消費税増