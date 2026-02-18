◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝が始まった。会場には負傷によりＳＳ本戦を欠場した荻原大翔（ひろと、ＴＯＫＩＯインカラミ）も応援に駆けつけ、仲間たちに声援を送っている。荻原はビッグエア（ＢＡ）決勝で足首を痛め、ＳＳに向けた公式トレーニングで再度負傷。「スロープスタイルのコースの衝撃には厳しい状況でした。今の足