小野田紀美 参院議員（岡山選挙区）2025年10月21日 参議院岡山選挙区選出の小野田紀美議員が18日、経済安全保障担当大臣に再任されました。 小野田議員（43）は2016年の参院選で初当選し、現在2期目です。法務大臣政務官や防衛大臣政務官などを歴任し、2025年10月、第一次高市内閣で初入閣しました。 皇居での親任式と認証式を経て、第2次高市内閣が発足します。