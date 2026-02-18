タレントで女優の松田ゆう姫が１８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ＬＩＮＥなどでの“不親切”な連絡にもの申す一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ＬＩＮＥなどでＵＲＬだけを送りつけてくる人に６２％の人がイラッとした経験があるという記事を取り上げた。「せめて一言添えてくれ」「動画や記事だけ見させられる送