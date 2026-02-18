侍ジャパンの宮崎合宿に参加しているオリックス・曽谷龍平投手が１８日、アドバイザーを務めているパドレス・ダルビッシュ有投手からヒントを授かった。ブルペンで４８球。トラックマンを利用し、ＷＢＣ使用球を投じた場合の各球種の球質、変化量などを数値で確認した。その数値も踏まえ、ダルビッシュから「こういうボールは、こうやって使った方がいいよ」などと助言。ボールの精度を確認するだけでなく、数値を配球に生かす