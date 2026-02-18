高市総理大臣は片山財務大臣や茂木外務大臣、小泉防衛大臣などすべての閣僚を再任しました。【映像】再任した閣僚らの様子この後、皇居での親任式と認証式を経て第2次高市内閣が発足します。高市総理は今夜記者会見を開き、今後の政権運営や重点的に取り組む政策などについて説明する考えです。（ANNニュース）