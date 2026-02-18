空港内で稼働するトラックの電動化を推進するため、ANAはいすゞと協力して検証を始めます。【映像】空港内を走るEVトラックの様子ANAといすゞは18日から、24時間稼働が求められる羽田空港に2台、寒冷・降雪地域にある新千歳空港に1台のEVトラックを導入します。ANAはこれまで、貨物の運搬に使用するトーイングトラクターなど特殊車両の脱炭素化を進めてきましたが、トラックのEV化に取り組むのは初めてです。トラックをEV化