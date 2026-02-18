アルペンスキー女子回転、1回目で途中棄権に終わり、顔をおさえる安藤麻＝18日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）18日のアルペンスキー女子回転で安藤麻（日清医療食品）は1回目で途中棄権した。シフリン（米国）が合計1分39秒10で、2014年ソチ大会以来2度目の優勝。（共同）アルペンスキー女子回転、ミカエラ・シフリンの1回目＝18日、コルティナダンペッツォ（AP＝共同）