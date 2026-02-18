レギュラーガソリンの全国の平均価格が2週間ぶりに値上がりしました。1リットルあたり156.7円となっています。【映像】ガソリンを給油する様子資源エネルギー庁によりますと、16日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週より1.2円高い1リットルあたり156.7円でした。2週ぶりの値上がりです。イランの無人機がアメリカ軍派遣の空母に接近して撃墜されたことをうけ、中東情勢の緊張が一段と高まり原油価格が上昇し