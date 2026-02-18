柔道男子100キロ級の平野匠啓（19＝天理大1年）が18日、グランドスラム（GS）タシケント大会（27日開幕）へ向けてオンライン取材に応じた。平野は高校時代に全国高校総体2連覇を達成し、昨年の世界ジュニア選手権2位など国際大会でも実績を残してきた。ジュニアのカテゴリーで活躍してきた期待の逸材が、今回初めてシニアの国際大会に派遣。「たくさんの強豪選手が出ているので、そういった選手たちと戦えることが楽しみ。ジ