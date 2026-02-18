18日、日本維新の会の吉村洋文代表は、高市総理大臣との党首会談を終え、記者団の取材に応じた。特別国会のスタートにあたり、連立合意に基づいた政策断行への決意を語る一方、与党内での自党の存在感についても言及した。【映像】吉村代表が回答した瞬間（実際の様子）記者は今回の衆院選の結果について「自民党が大きく議席を伸ばす一方で、維新の会は2議席増という限定的な増加にとどまった」と指摘。与党内での維新の占め