色鉛筆で山の絵を描く千葉広和さん＝2023年10月、仙台市旧優生保護法（1948〜96年）下で不妊手術を強いられた被害者で、国家賠償請求訴訟の原告だった仙台市の千葉広和さん（77）が死去したことが18日、関係者への取材で分かった。18日に仙台市の病院で亡くなったという。秋田県出身。軽度の知的障害があり、17歳の時に宮城県の施設に入所した。翌年、施設職員に仲間と連れ出され、説明もないまま手術を受けさせられた。2018年