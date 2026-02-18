侍ジャパンの小園海斗内野手（25）が、宮崎事前合宿で行われたライブBP（実戦形式の打撃練習）で快音を響かせた。2打席目に隅田のフォークを捉えて強烈な中前打。合宿初の実戦で結果を残し「しっかりバットに当たってくれて良かった。少ないチャンスをものにしたい。本戦で打てなかったら全く意味がないので」と振り返った。全体練習後は居残り特打を行うなど精力的に動き「練習量を落とさずにしっかりやろうと思った」と気