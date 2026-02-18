富山県立高校の再編にむけた有識者の会議がきょう開かれ、実施方針が取りまとめられました。中高一貫校や大規模校について、設置場所などを今年9月ごろまでに固める方針です。県教委は、県立高校を現在の34校から20校へ、2038年度までに3期に分けて再編する計画を進めています。このうち、2029年度に開校予定の第1期校については、今年9月ごろまでに、再編対象となる高校名などを明らかにする予定です。さらにきょうの会合では、第