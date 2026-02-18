元虹のコンキスタドールのメンバーで、現在はでんぱ組.incのメンバーとして活躍している根本凪さんの2nd写真集が2月18日に扶桑社からリリース。同作のタイトルが「プリズム」（撮影：鈴木大喜、税込3500円、A4判128ページ）に決定し、カバー書影や先行カットが公開されました。【写真】つるん陶器肌の根本凪さん1st写真集からは7年ぶりとなるファン待望の一冊。根本さんは2026年3月末をもってアイドル卒業と芸能活動一時休止を発表