熟成の200系ハイエース「9型」が手に入れた最新装備を歓迎する声も日本の物流を支え、近年ではキャンピングカーのベース車としても圧倒的な支持を集めているトヨタのワンボックス型商用バン「ハイエース」。現行モデルである通称「200系」が登場したのは2004年のことでした。以来、これほど長い間、基本骨格を変えずに第一線で販売され続けているクルマは世界的に見ても稀ですが、ハイエースは時代に合わせて常にアップデート